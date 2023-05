Desemprego na OCDE mantém-se em mínimos desde 2001 em março e Portugal com 10.ª taxa mais alta

Portugal manteve a taxa de desemprego em 6,9% em março face a fevereiro, a 10.ª mais elevada dos 34 membros da OCDE e acima do nível mínimo desde 2001, de 5%, registado em janeiro de 2001.

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha que a taxa de desemprego mensal manteve-se inalterada em março em 15 países da organização (incluindo em Portugal), diminuiu em 14 e aumentou em cinco.

A taxa estava igual ou próxima do mínimo histórico em apenas oito países, incluindo Canadá, França, Alemanha e Estados Unidos e o número de pessoas desempregadas diminuiu ligeiramente para 33,1 milhões, permanecendo próximo do seu ponto mais baixo desde julho de 2022, adianta a OCDE.

Em março de 2023, a taxa de desemprego dos jovens da OCDE (trabalhadores com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos) diminuiu para 10,5%, o valor mais baixo desde 2005, já atingido em julho de 2022.

As maiores descidas na taxa de desemprego dos trabalhadores mais jovens foram observadas na Áustria, Dinamarca, Grécia, Letónia e Suécia.

A taxa de desemprego das mulheres e dos homens manteve-se globalmente estável, em 5,0% e 4,6%, respetivamente, tal como a taxa dos trabalhadores com 25 anos ou mais,

Na zona euro, a taxa de desemprego diminuiu ligeiramente, atingindo um novo mínimo histórico de 6,5% em março de 2023.

A taxa de desemprego manteve-se estável ou diminuiu em todos os países da zona euro, com exceção da Bélgica e da Estónia, tendo as maiores descidas sido observadas na Áustria e na Grécia.

No entanto, as taxas de desemprego permanecem muito acima dos respetivos níveis mais baixos na Grécia, no Luxemburgo e em Espanha.

Fora da Europa, a Colômbia e os Estados Unidos registaram uma descida da taxa de desemprego, enquanto outros países não europeus da OCDE registaram uma situação globalmente estável.

Em contrapartida, o Japão e a Coreia registaram um aumento das taxas de desemprego, embora partindo de uma base relativamente baixa.

Dados mais recentes mostram que a taxa de desemprego no Canadá se manteve estável em 5,0% em abril de 2023, sem alterações desde dezembro de 2022, e desceu para um mínimo histórico de 3,4% nos Estados Unidos.