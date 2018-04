Desemprego na OCDE manteve-se em 5,4% em Fevereiro

Lusa11 Abr, 2018, 12:41 | Economia

O número de desempregados no conjunto da OCDE, de 34,2 milhões, traduz um crescimento de 1,5 milhões face a Janeiro, mas também uma diminuição de 14,9 milhões do que o máximo registado em Janeiro de 2013.

Na zona euro, a taxa de desemprego situou-se em Fevereiro em 8,5%, menos uma décima do que em Janeiro, com recuos significativos na Letónia (-0,3 pontos para 8%) e em Itália (-0,2 pontos para 10,9%).

A taxa de desemprego também desceu uma décima no Canadá (para 5,8%) e manteve-se estável na Coreia do Sul (em 3,6%) e no México (em 3,3%) e subiu uma décima no Japão (para 2,5%).

O desemprego jovem aumentou ligeiramente no conjunto da OCDE, para 11,3%, mais uma décima do que em Janeiro, e manteve-se estável em 17,7 na zona euro.