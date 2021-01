Desemprego recua para 7,1% em novembro face a outubro mas mantém subida homóloga

De acordo com as estimativas mensais do desemprego, hoje divulgadas, os dados provisórios apontam ainda para que a taxa de desemprego (segundo o conceito da Organização Internacional de Trabalho) tenha continuado a descer em dezembro em termos mensais para 6,5%, menos 0,6 pontos percentuais que no mês precedente e menos 0,2 pontos percentuais em termos homólogos.

A população desempregada diminuiu 4,7% em novembro em relação a outubro de 2020 para 368,9 mil pessoas, tendo aumentado 6,3% por comparação com novembro de 2019 (22 mil pessoas).