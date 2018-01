Desemprego regressa a valores de abril de 2004

Os dados do Instituto Nacional de Estatística ainda são provisórios, mas a confirmarem-se mostram uma realidade que só tem paralelo em abril de 2004. Embora satisfeito, o primeiro-ministro diz que os números do desemprego têm de baixar ainda mais. Na reta final do ano passado havia 401 mil desempregados em Portugal. Representa menos 2,4 pontos percentuais do que há um ano, ou seja, menos 120 mil pessoas sem trabalho.