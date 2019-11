Desmantelado grupo que falsificava notas para serem postas a circular em Portugal e Espanha

Em comunicado revelado esta manhã, a Europol indica que o grupo, baseado na cidade espanhola de Huelva, estava a falsificar notas de 10, 20 e 50 euros.





A operação impediu que cerca de 250 mil euros falsos fossem colocados a cirucular em Portugal e Espanha.





Seis pessoas foram detidas.





De acordo com a Europol, as notas falsas seriam postas a circular através de lojas e bares em Espanha e Portugal. No dia da operação, as autoridades encontraram um loja de impressão de notas falsas num dos locais alvo de buscas. Foram ainda apreendidas, na mesma altura, 8230 euros em notas contrafeitas.





O material existente no local, de acordo com as autoridades, permitiria a criação de 250 mil euros em notas falsas. Foram também confiscados duas armas, três impressoras, três computadores e imitações de hologramas para tornar as notas falsas o mais parecidas possível com as verdadeiras.