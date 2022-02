Despedidos seniores do Santander leiloam relógios oferecidos pelo banco

Um comunicado do MAAD (Movimento de Ação Anti Despedimentos no Banco Santander Totta), a que a RTP teve acesso, explica: "Aos trabalhadores que completaram trinta anos de bom e efetivo trabalho, o Banco Santander atribui um relógio comemorativo dessa longa carreira. Hoje, muitos desses trabalhadores encontram-se excluídos do Banco e/ou em despedimento coletivo".Ainda segundo o mesmo comunicado, os trabalhadores despedidos recebem o relógio hoje mesmo, precisamente um mês depois de terem sido despedidos por "um banco que continua a lucrar centenas de milhões de euros". O protesto fora de portas realiza-se ao mesmo tempo que, dentro do edifício central do banco, o respectivo presidente faz a entrega solene de relógios a trabalhadores não despedidos.





Por outro lado, o banco tem continuado "a publicar anúncios para recrutamento de trabalhadores em diversas áreas, embora tenha pressionado à saída de mais de 1300 trabalhadores durante o ano de 2021 e tenha em curso o despedimento coletivo de 49 que vão impugnar esse mesmo despedimento".