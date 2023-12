A direção da TSF apresentou a demissão. De acordo com o jornal ECO, Rui Gomes, diretor-geral, Rosália Amorim, diretora de informação, e Artur Cassiano, subdiretor abandonam o cargo, depois de terem assumido as funções no final de setembro.

A demissão decorre da anunciada redução do número de trabalhadores do grupo Global Media, estando prevista a saída de cerca de trinta trabalhadores da TSF.



O ministro da Cultura vai receber uma delegação de jornalistas das várias marcas do grupo, esta quarta-feira.