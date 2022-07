Despesa corrente em saúde com aumento recorde de 12,2% no ano passado

A despesa corrente em saúde aumentou 12,2% no ano passado e atingiu 11,2% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2021, mais 0,7 pontos percentuais do que em 2020, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística.