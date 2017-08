Despesas de consumo nos EUA crescem 0,1% em junho

Lusa 01 Ago, 2017, 16:11 | Economia

O ténue crescimento do consumo das famílias, que é considerado o verdadeiro motor da economia norte-americana, dado que representa dois terços da atividade, ficou em linha com o previsto pelos analistas.

No relatório divulgado hoje, o governo norte-americano reviu em baixa o número relativo a maio que passou de 0,2% para 0,1%.

Quanto aos rendimentos pessoais, incluindo salários, em junho mantiveram-se estáveis em relação ao mês anterior.

No segundo trimestre deste ano, a economia norte-americana cresceu a um ritmo anual de 2,6%, depois de um crescimento de 1,2% nos primeiros três meses. As despesas dos consumidores tiveram uma vez mais o papel de locomotiva da expansão e aceleraram 2,8%, contra 1,9% no trimestre anterior, de acordo com dados divulgados na passada sexta-feira.