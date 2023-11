Destatis confirma contração de 0,1% do PIB da Alemanha no 3.º trimestre face ao anterior

A contração da atividade da Alemanha no terceiro trimestre implicou um abrandamento face à expansão de 0,1% observada no segundo trimestre e face à estagnação nos primeiros três meses de 2023, cujo comportamento foi revisto também hoje em baixa em uma décima de ponto percentual pela Destatis.

Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB da Alemanha contraiu-se 0,8%, enquanto nos dados ajustados aos preços e ao calendário a queda da atividade se limitou a 0,4%, uma vez que houve menos um dia útil do que no mesmo período de 2022.

"Depois do fraco desenvolvimento económico observado no primeiro semestre de 2023, a economia alemã iniciou o segundo semestre do ano com um ligeiro declínio no desempenho", disse Ruth Brand, presidente da Destatis.

Entre julho e setembro, a despesa de consumo final como um todo permaneceu em torno do mesmo nível do trimestre anterior (-0,1%) após o ajuste para variações de preços, sazonais e de calendário.

Os contributos positivos vieram da formação bruta de capital fixo.

Por seu lado, o comércio externo diminuiu no terceiro trimestre de 2023, numa base ajustada de preços, de calendário e de sazonalidade.

Já o comércio externo diminuiu no terceiro trimestre de 2023 numa base de preços, calendário e ajustado sazonalmente. Em particular, as exportações de bens e serviços caíram 0,8% em comparação com o segundo trimestre de 2023 e as importações diminuíram 1,3%.

No seu último boletim mensal, o Bundesbank alertou que a economia da Alemanha não voltará a crescer até ao início de 2024, para quando o banco central alemão espera apenas uma tímida recuperação da atividade.

"Apenas uma ligeira recuperação é esperada após a viragem do ano", afirmou a instituição, uma vez que a economia alemã continua a enfrentar condições económicas difíceis, depois de ter registado uma contração de 0,1% do PIB no terceiro trimestre.

A agência de estatística alemã referiu ainda que cerca de 46 milhões de pessoas estavam empregadas no país no terceiro trimestre, o que representa um aumento de 337.000 pessoas, ou 0,7%, em comparação com o terceiro trimestre de 2022.

No entanto, com um aumento de 0,3% ajustado sazonalmente, a Destatis indicou que a habitual recuperação de outono em relação ao trimestre anterior foi um pouco menor do que a observada em 2022, embora o número de pessoas empregadas tenha atingido um novo recorde histórico.

Por outro lado, o número médio de horas trabalhadas por trabalhador por conta de outrem diminuiu 0,7% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, em parte devido ao efeito de calendário, uma vez que houve menos um dia útil do que no ano anterior, e a uma redução das horas extraordinárias e a uma taxa mais elevada de emprego a tempo parcial.

Por sua vez, a produtividade global do trabalho (PIB ajustado pelos preços por hora trabalhada pelos trabalhadores por conta de outrem) caiu 0,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, de acordo com cálculos provisórios, enquanto a produtividade do trabalho por trabalhador por conta de outrem foi 1,6% inferior em termos homólogos.