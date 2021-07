Detenção de Vieira provoca queda de 5,5% nas ações da Benfica SAD

As ações da Benfica SAD caíram 5,5% na sequência da detenção de Luís Filipe Vieira. Foi a maior queda desde abril do ano passado. As ações da SAD encarnada já estavam a descer devido às notícias sobre as buscas, mas a queda acentuou-se quando se soube da detenção de Vieira, por volta das três e meia da tarde.