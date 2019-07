Deutsche Bank anuncia reestruturação que suprime 18.000 empregos até 2022

Lusa07 Jul, 2019, 16:52 | Economia

"A reestruturação resultará numa redução do número de funcionários" de cerca de "18.000 até ao ano 2022, para reduzir os efetivos para cerca de 74.000 pessoas", afirma o banco em comunicado hoje divulgado.

O Deutsche Bank, que enfrenta dificuldades financeiras há alguns anos, explicou querer reduzir os seus custos em seis mil milhões de euros, para voltar aos lucros.

O grupo alemão tem vindo a levar a cabo um processo de reestruturação com cortes de custos, em que se inclui a redução de pessoal, e já cortou milhares de postos de trabalho desde 2015.

Em 2017, o grupo Deutsche Bank registou prejuízos de 497 milhões de euros, sendo que no primeiro trimestre desde ano o resultado líquido subiu 67%, para 201 milhões de euros.

De acordo com o anúncio feito hoje, a reestruturação vai custar 7,4 mil milhões de euros e prevê também a saída do grupo do negócio de ações e a redução do banco de investimento.