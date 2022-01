Deutsche Bank com lucro de 2.510 ME em 2021 obtém melhor resultado em 10 anos

O Deutsche Bank informou hoje que as receitas aumentaram no ano passado para 25.410 milhões de euros (+6%), e que reduziu as provisões para empréstimos improdutivos para 515 milhões de euros (-71%).

O presidente executivo (`Chief Executive Officer`, CEO) do Deutsche Bank, Christian Sewing, disse ao apresentar os números que em 2021 quadruplicou o lucro líquido e alcançou o seu melhor resultado em dez anos, ao mesmo tempo que deixou para trás os custos de transformação.

"Temos o prazer de, mais uma vez, distribuir capital aos nossos acionistas, tal como prometemos no verão de 2019. O nosso progresso de transformação e o nosso resultado financeiro em 2021 proporcionam um forte ponto de partida para atingirmos o nosso objetivo de uma rentabilidade do capital próprio tangível de 8% em 2022", acrescentou Sewing.

O Deutsche Bank, que reduziu o seu rácio de ações ordinárias de primeira qualidade (CET 1) para 13,2% (13,6%), registou um lucro antes de impostos de 3.390 milhões de euros (contra 1.021 milhões de euros em 2020).

O Deutsche Bank vai distribuir dividendos aos acionistas de cerca de 700 milhões de euros e decidiu também recomprar ações no valor de 300 milhões de euros no primeiro semestre deste ano.

O conselho de administração irá propor um dividendo de 0,20 euros por ação para 2021 na próxima assembleia geral de acionistas.