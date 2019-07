Deutsche Bank lança reestruturação que suprime 18 mil empregos até 2022

RTP08 Jul, 2019, 15:05 | Economia

É o maior banco da Alemanha e um dos maiores do mundo. Está operacional em mais de 50 países, com presença ativa na Europa, na Ásia e nas Américas. Agora, anunciou o lançamento de um plano de reestruturação no valor de 7,4 mil milhões de euros.



O plano, aprovado pelo conselho de administração do banco no último domingo, prevê a saída do negócio de venda e a redução do banco de investimento. A grande empresa espera assim melhorar a sustentabilidade e os seus lucros, e reduzir os custos em cerca de seis mil milhões de euros.



Como consequência, "a reestruturação resultará numa redução do número de funcionários" de cerca em "18 mil até ao ano 2022, para reduzir os efetivos para cerca de 74 mil pessoas", disse o banco em Como consequência,, disse o banco em comunicado . O corte será gradual e constituirá um quinto do número total de efetivo do banco – cerca de 91 mil.



A maioria dos despedimentos deverá ocorrer em Londres e em Nova Iorque. O Deutsche Bank não está presente em Portugal. O negócio de retalho em Portugal do Deustche Bank foi vendido ao banco espanhol Abanca.



O banco alemão tem enfrentado dificuldades financeiras nos últimos anos, tendo despedido milhares de pessoas desde 2015.







Em 2017, o grupo teve prejuízos em cerca de 497 milhões de euros. No primeiro trimestre deste ano, o resultado líquido do banco subiu 67 por cento, para 201 milhões de euros.