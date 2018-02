Deutsche Bank regista perdas em 2017 de 497 milhões de euros

Lusa02 Fev, 2018, 09:42 | Economia

De acordo com o relatório do Deutsche Bank, no quarto trimestre do ano passado a maior instituição bancária alemã perdeu 2.186 milhões de euros, 15,6 por cento mais do que no mesmo período de 2016.

Na apresentação do balanço, o presidente do banco, John Cryan, disse que conseguiram os primeiros benefícios antes da aplicação dos impostos, dos últimos três anos, e que "os números vermelhos" registaram-se depois de o Deutsche Bank ter sido taxado "no final do ano, pela reforma fiscal da União Europeia".

O primeiro banco da Alemanha sofre perdas pelo terceiro ano consecutivo, com números negativos da ordem dos 1.350 milhões de euros em 2016 e de quase 6.800 milhões de euros em 2015.

Antes da aplicação dos impostos, em 2017, o banco conseguiu 1.289 milhões de euros em relação às perdas de 810 milhões do ano anterior, "apesar de um mercado difícil, baixas nas taxas de juro e investimentos em tecnologia", assinalou Cryan.

"Por causa das cargas fiscais da União Europeia, no final do ano, tivemos que contabilizar perdas. Vamos no bom caminho para atingir um crescimento sustentado e rendimentos mais elevados, mantendo os custos e disciplina em relação ao risco", sublinhou o presidente do Deutsche Bank.

Cryan disse também que o Deutsche Bank está a avançar para a integração do Postbank e no processo de colocar em bolsa a divisão de gestão de fundos, mas "que ainda não estão satisfeitos".