Dezenas de buscas em `stands` do Grande Porto por fraude na importação de veículos

Segundo a mesma fonte, as buscas, que contam com inspetores da Polícia Judiciária (PJ) e da Autoridade Tributária (AT), estão relacionadas com uma investigação sobre a alegada fuga ao pagamento do IVA (Imposto Sobre o Valor Acrescentado) por parte dos `stands` em causa, aquando da importação dos veículos do estrangeiro, sem declaração das transações ao fisco, podendo estar em causa "milhões de euros" em prejuízo para o Estado.

Além das buscas, os inspetores da PJ e da AT estão a dar cumprimento a vários mandados de detenção, estando previsto um "conjunto de detenções", no âmbito desta investigação.