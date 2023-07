Dezenas de milhares de empresas notificadas para integrarem precários

A Autoridade para as Condições do Trabalho começa esta quinta-feira a notificar 80 mil empresas para integrarem 350 mil trabalhadores em situação precária. Representam oito por cento dos trabalhadores por conta de outrem.

A medida faz parte da Agenda para o Trabalho Digno.



As empresas em causa abrangem todos os setores de atividade, do público e do privado. E têm até 10 de setembro para converter os contratos a termo em vínculos permanentes.



Caso contrário, vão ser alvo de inspeções e ficam sujeitas a coimas que podem ultrapassar os 61 mil euros.