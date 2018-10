Partilhar o artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura Imprimir o artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura Enviar por email o artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura Aumentar a fonte do artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura Diminuir a fonte do artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura Ouvir o artigo DGArtes e DGPC são os organismos com mais dinheiro para despesa na Cultura

Tópicos:

CCB Coa, Graça Fonseca, OE DGArtes, Salvaguarda Valorização Vale,