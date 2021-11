DHL aponta para lucro recorde de mais de 7,7 mil ME no final de 2021

No terceiro trimestre deste ano, a receita do grupo aumentou 23,5% em termos homólogos para 20 mil milhões de euros, refere o grupo empresarial em comunicado.

E prosseguiu: "O desenvolvimento dinâmico foi impulsionado em particular pelo notável aumento do comércio mundial. Isto levou a uma forte procura de serviços de logística a nível mundial e a um incremento nos ganhos, particularmente nas divisões da DHL".

No entanto, "apesar do comércio físico ter reaberto, os volumes de expedição no comércio digital estabilizaram num nível mais elevado", esclarece.

No terceiro trimestre, o lucro operacional (Ebit) aumentou 28,6% em termos homólogos para 1,8 mil milhões, enquanto a margem Ebit melhorou para 8,8%, contra 8,5% no mesmo período do ano passado.

O grupo confirmou assim os números trimestrais preliminares publicados no início de outubro, sendo que, no âmbito da contínua evolução positiva de receitas e lucros, a empresa melhorou novamente as suas perspetivas para o final do ano fiscal em curso.

Além de esperar agora um lucro recorde de mais de 7,7 mil milhões de euros (contra mais de 7 mil milhões de euros anteriormente, espera também alcançar um Ebit (lucro antes de juros e impostos) de mais de 8 mil milhões de euros. A previsão anterior apontava para mais de 7,4 mil milhões de euros.

O presidente executivo da empresa, Frank Appel, afirmou que o negócio da empresa continuou a desenvolver-se de "forma extremamente positiva" no terceiro trimestre deste ano.

"Após nove meses, já ultrapassámos o resultado recorde do ano anterior", salientou o gestor.