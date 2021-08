Dielmar. Governo promete acelerar venda da empresa de vestuário

No final da reunião com ministro da Economia, o sindicato deixou apelos para que sejam salvaguardados os postos de trabalho.



Os cerca de 350 trabalhadores estão de férias e deveriam regressar ao trabalho no próximo dia 18.



O sindicato defende que se devia prolongar o período de descanso até setembro de modo a preparar a compra de matéria prima para terminarem as encomendas.