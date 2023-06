Dieselgate. Antigo diretor executivo da Audi condenado 21 meses de prisão

O antigo diretor executivo da Audi foi condenado 21 meses de prisão com pena suspensa e a uma multa de mais de um milhão de euros no âmbito do caso "Dieselgate", que abalou a indústria automóvel alemã em 2015. Rupert Stadler já se tinha declarado culpado da manipulação de motores a gasóleo em mais de 11 milhões de veículos do grupo Volkswagen.