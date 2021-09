Dificuldades adiam construção de avião usado por Sacadura Cabral e Cago Coutinho

"Os regulamentos que temos de cumprir são enormes, tremendos, dependendo de reguladores nacionais e europeus. É preciso um trabalho de engenharia grande, significativo, que não é o mais caro, mas para montar um avião é preciso dinheiro", afirmou à agência Lusa o presidente da associação.

João Moura Ferreira falava à agência Lusa a propósito do centenário da primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, que se assinala em 2022, um feito que juntou um grupo de apaixonados pela aviação, reconhecidos a Sacadura Cabral e Gago Coutinho

A primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul (TAAS) começou às 06:45 de 30 de março de 1922, a partir da rampa do Centro de Aviação Naval, na Doca do Bom Sucesso, em Lisboa.

A Lusitânia100 tinha incluído no seu programa de divulgação do acontecimento o estudo e a realização de uma réplica voável do hidroavião Fairey III D, igual ao terceiro aparelho usado na travessia, o Santa Cruz, o qual se encontra no Museu da Marinha.

Visualmente semelhante, o "Lusitânia 2022" -- o primeiro avião usado na viagem inicial chamava-se "Lusitânia" - incorporará novas tecnologias e materiais, mas a sua construção está por agora suspensa, por falta de verbas, mas não só.

"Projetar um biplano não é uma coisa fácil, não há muita gente no mundo que o consiga fazer. É um processo de cálculo diferente dos atuais", disse.

Mas são os regulamentos que a construção de um avião tem de cumprir que mais dificuldades colocam a estes apaixonados pela aviação, que se juntaram para celebrar Sacadura Cabral (piloto) e Gago Coutinho (navegador), que há quase 100 anos percorreram 4.527 milhas náuticas (8.484 quilómetros), em 62 horas e 26 minutos.

Se a construção é "relativamente simples", a parte mais complicada será "o custo da propulsão". João Moura Ferreira diz que nem se atreve a avançar um valor, acreditando que o mesmo já não está ao alcance de apenas um grupo de pessoas.

O projeto ficou, para já, em "banho-maria", com os elementos do Lusitânia100 a garantirem que o sonho continua, a réplica surgirá e que o presidente da associação, que ainda não desistiu de tirar o brevete, será o primeiro a pilotar o "Lusitânia2022".

O que vai avançar e já este ano é um simulador do voo efetuado por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que estará acessível no Portugal Air Summit 2021, que se realiza de 13 a 17 de outubro, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.

"As pessoas terão uma noção muito clara do que é duas pessoas estarem apertadas em pouco mais de um metro quadrado e ali ficar durante 11 horas e 20 minutos", disse.

O objetivo da associação é levar este simulador a várias capitais de distrito ou mesmo cedê-lo a escolas ou outras instituições, de forma que as pessoas "sintam o que Sacadura Cabral e Gago Coutinho sentiram e para terem uma ideia do que foram capazes de realizar".

Os dois aventureiros, que já tinham trabalhado juntos em África, nomeadamente na delimitação de fronteiras de países, como Angola, utilizaram três aviões e pararam em Las Palmas (Canárias) e São Vicente (Cabo Verde), antes de atingirem o Brasil no chamado "grande salto" que durou 11 horas e 21 minutos.