Diretor da Agência da Energia Atómica em Teerão para garantir acesso às instalações

"O meu objetivo é que as reuniões em Teerão conduzam a avanços concretos sobre as questões por resolver que a AIEA tem em relação ao Irão e, em particular, a questão do acesso", disse Rafael Grossi em comunicado citado pela agência de notícias espanhola, a Efe.

Durante a sua viagem, a primeira à capital do Irão desde que assumiu o caro, em dezembro, o diplomata argentino vai reunir-se com os principais líderes iranianos para debater a cooperação com a AIEA, nomeadamente a questão do acesso às dos inspetores às instalações.

Grossi explicou que decidiu ir pessoalmente para reforçar "a importância da cooperação e a aplicação total de todos os compromissos e obrigações com a AIEA".

O nível de cooperação do Irão tem baixado nos últimos meses, levando mesmo à aprovação, em junho, de uma resolução na AIEIA que instava a República islâmica a melhorar e facilitar o acesso dos inspetores internacionais às instalações consideradas suspeitas.