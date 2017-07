Diretor de Pescas de Bruxelas desdramatiza relatório sobre sardinha

RTP 20 Jul, 2017, 22:33 / atualizado em 20 Jul, 2017, 22:54 | Economia

“O relatório é puramente parcial, não é definitivo. As informações e o parecer definitivo ser-nos-á enviado apenas em outubro. Por isso não há razão para dramatizar. Sabemos que o stock da sardinha está num estado precário. Mas Portugal tem estado a tomar as medidas necessárias”, afirmou o responsável na entrevista ao Jornal 2. A decisão, vincou João Aguiar Machado, será tomada “no Conselho de Ministros em dezembro. Por isso este relatório é puramente parcial, não tem vinculação nenhuma”.





“Teremos de esperar pelo relatório final, em finais de outubro, para termos então os resultados completos”, insistiu.



Segundo o diretor-geral dos Assuntos Marítimos e Pescas da Comissão Europeia, o parecer não é vinculativo. E Bruxelas vai ter “em conta no relatório final os fatores socioeconómicos”.



Quanto às preocupações dos pescadores com a eventual suspensão da sardinha por um período de 15 anos, João Aguiar Machado afirma que “não há, nem vai haver, nenhuma decisão tomada até ao final do ano”.



“A decisão será tomada tendo em conta os resultados do parecer científico, porque o objetivo é também ter em conta que temos que ter uma pesca sustentável. E é necessário assegurar oda sardinha, se estiver num estado saudável, para permitir a pesca contínua por muitos anos”, ressalvou o responsável.“O parecer dos cientistas é importante, mas será apenas uma das peças que se terá em conta na decisão final”, rematou.