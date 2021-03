Diretor de supervisão do Banco de Portugal defende que regulador foi "enérgico" e "intrusivo" no BES

Ouvido na nova comissão de inquérito às perdas do Novo Banco, Luís Costa Ferreira contraria as conclusões do relatório interno sobre a atuação do supervisor. O responsável revelou aos deputados que o Banco de Portugal queria injetar mais 500 milhões de euros no Novo Banco em 2014, mas que o Governo recusou.