Partilhar o artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês Imprimir o artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês Enviar por email o artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês Aumentar a fonte do artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês Diminuir a fonte do artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês Ouvir o artigo Diretor executivo da Melco International Lawrence Ho com os olhos postos no turismo japonês

Tópicos:

France Presse, Gaming Asia GE Asia, Japão, Lawrence Ho, Macau Melco Galaxy Venetian Wynn,