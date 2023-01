Diretora-geral do FMI acredita que 2023 vai ser ano menos negativo do que se esperava

Reuters

No Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos, na Suíça, Kristalina Giorgieva afirmou que a reabertura das fronteiras da China pode ajudar a melhorar as previsões e contribuir para dar um novo dinamismo ao crescimento económico do planeta.