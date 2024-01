"Diria que é provável". Lagarde admite cenário de corte em taxas de juro no verão

"Diria que é provável", deixou escapar presidente do Banco Central Europeu, entrevista em Davos, na Suíça, onde decorre o Fórum Económico Mundial. Christine Lagarde tratou, porém, de sublinhar que tem "de ser reservada" em matéria de política monetária.

"Tenho de ser reservada, porque também estamos dependentes de dados e ainda há um certo nível de incerteza e alguns indicadores ainda não estão ao nível que gostaríamos de os ver", enfatizou a responsável.

Recorde-se que, no passado dia 11 de janeiro, Lagarde havia sinalizado que as taxas de juro da Zona Euro deveriam já ter alcançado o pico.Face à elevada inflação, o BCE concretizou dez aumentos sucessivos das taxas entre julho de 2022 e setembro de 2023.

A progressão dos preços desacelerou desde que a taxa de inflação atingiu dois dígitos, no final de 2022. Ainda assim, continua acima da fasquia de dois por cento traçada pelo BCE.

No final do ano passado, a inflação no bloco da moeda única sofreu uma ligeira aceleração, para os 2,9 por cento, depois dos 2,4 de novembro.

Na última reunião de política monetária, a 14 de dezembro, o Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas diretoras pela segunda vez: a taxa de depósitos do BCE permanece em quatro por cento, o nível mais pronunciado desde o lançamento do euro, em 1999; a principal taxa de juro de refinanciamento está nos 4,5 por cento e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez em 4,75 por cento.

Números do Eurostat

O Eurostat veio esta quarta-feira confirmar que a taxa de inflação homóloga da Zona Euro ascendeu, em dezembro, aos 2,9 por cento, enquanto que a da União Europeia aumentou para 3,4, invertendo assim a tendência. Em dezembro de 2022, este indicador atingiu os 9,2 por cento na Zona Euro e os 10,4 na União Europeia.



O gabinete europeu de estatísticas da UE confirmou ainda a desaceleração da inflação subjacente - expurgada dos elementos mais voláteis - para os 3,4 por cento na Zona Euro.



As taxas mais baixas pertencem à Dinamarca, com 0,4 por cento, a Itália e Bélgica, com 0,5 por cento, e aos Países Baixos, com um por cento. As mais altas verificam-se na República Checa, com 7,6 por cento, na Roménia, com sete por cento, e na Eslováquia, com 6,6.



Em Portugal, a taxa de inflação anual medida pelo IHPC foi, em dezembro, de 1,9 por cento, contra 2,2 do mês anterior e os 9,8 por cento homólogos.



