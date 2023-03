Dirigente do Banco Mundial inicia visita a Moçambique

"Nesta primeira visita a Moçambique, desde que assumiu o cargo de vice-presidente para a região, Victoria Kwakwa irá focar-se no apoio à agenda de reformas do governo, no aumento da resiliência de Moçambique" e nas causas da fragilidade do país, acrescentou.

O programa da visita, que decorre até sábado, inclui encontros com o Presidente de Moçambique, primeiro-ministro, ministro da Economia e Finanças e Governador do Banco Central, entre outros, dias depois de a organização ter aprovado um novo quadro de parceria com o país até 2027.

Victoria Kwakwa deverá ainda reunir-se com beneficiários e implementadores de projetos financiados pelo Banco Mundial, "incluindo empreendedores na área das tecnologias digitais, membros da sociedade civil e líderes de opinião".

O novo quadro de pareceria, aprovado a 24 de fevereiro, prevê uma aposta num "desenvolvimento mais verde" nos próximos cinco anos, principalmente através da criação de oportunidades para mão-de-obra pouco qualificada fora da agricultura de subsistência, anunciou o banco.