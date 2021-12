Dispararam os preços da construção de casas novas

A pandemia colocou restrições na produção e transporte de muitos produtos como aço, alumínio, e cobre.



Segundo as confederações do setor, faltam cerca de 70 mil trabalhadores, o que faz aumentar o custo da mão de obra e provoca aumentos consecutivos na construção há dez meses.



Tudo indica que só a meio do próximo ano volte a estabilizar a cadeia de distribuição e os preços.