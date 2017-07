Disparou o valor das dívidas fiscais prescritas

A comparação com o ano anterior mostra que o IVA é o imposto com mais prescrições, representando 61% do total de verbas perdidas, ou seja, 187 milhões de euros.



A seguir vêm o IRC e o IRS.



O relatório de atividades de combate à fraude e evasão fiscais de 2016 diz que no ano passado a autoridade tributária conseguiu arrecadar 1,6 mil milhões de euros, mais 12% do que em 2015.



Só entre os grandes contribuintes, o Fisco fez correções de mais de 450 milhões de euros.