Distribuição de dividendos do BPI é "última etapa de normalização" diz presidente

Lusa02 Mai, 2019, 12:09 | Economia

"A distribuição de dividendos é a última etapa de normalização e do deixar para trás a crise financeira", disse Pablo Forero em conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do BPI, que decorreu hoje em Lisboa.

O presidente do BPI disse que a distribuição de dividendos de 140 milhões de euros, depois dos lucros de 490,6 milhões de euros em 2018, está "dentro do patamar da política de dividendos" do acionista, o espanhol CaixaBank.

"O que estão a fazer os acionistas é reinvestir no negócio em Portugal, com 70% dos lucros para estimular o negócio [no país] e 30% para distribuição de dividendos", explicou o gestor.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, o banco indicou que "o `payout` do dividendo aprovado corresponde a 31% do lucro líquido individual do BPI em 2018 (excluindo a mais-valia potencial decorrente da reavaliação da participação no BFA [Banco de Fomento Angola])".

O BPI teve um lucro líquido consolidado de 490,6 milhões de euros em 2018, muito acima do resultado de 10,2 milhões de euros registados em 2017, divulgou a 01 de fevereiro o banco liderado por Pablo Forero.

O gestor espanhol disse ainda que a normalização está a acontecer, "felizmente", no seu banco "e com outros bancos em Portugal, o que "é uma boa notícia para o setor".

O lucro consolidado do BPI no primeiro trimestre deste ano foi de 49,2 milhões de euros, uma quebra de 60% relativamente ao período homólogo do ano passado, segundo os resultados hoje comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco liderado por Pablo Ferrero explica que para este resultado contribuiu o lucro líquido da atividade registada em Portugal, que atingiu os 45,5 milhões de euros (92,5% do resultado consolidado).

Explica ainda que o resultado consolidado se deve, em grande medida, ao impacto positivo de dois factos não recorrentes ocorridos no primeiro trimestre do ano passado: venda da participação na Viacer e reversões de imparidades de 11 milhões de euros.