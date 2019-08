Distribuição decorre com normalidade em supermercados

A manhã do dia da anunciada greve chegou tranquila e sem sobressaltos.



Entre as 10h00 da manhã e as 16h30, o horário com mais movimentado, entram no mercado abastecedor do Porto centenas de camiões com produtos frescos.



Os dias com mais cargas e descargas são a segunda, quarta e sexta-feiras. E a preocupação dos comerciantes é que a greve se prolongue.