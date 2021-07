Dívida ao Clube de Paris subiu 10% para quase 350 mil milhões de dólares em 2020

De acordo com a lista anual publicada hoje por esta organização informal que reúne os principais países credores de dívida soberana de outros países, a dívida da Grécia no final do ano passado era de 62,1 mil milhões de dólares (52,7 mil milhões de euros), a mais avultada do total de 349.558 milhões de dólares (295 mil milhões de euros).

Depois da Grécia, a maior devedora é a Índia, com 30,8 mil milhões de dólares, a Indonésia, com 21,6 mil milhões de dólares (18,2 mil milhões de euros), o Vietname, com 21,1 mil milhões de dólares (17,8 mil milhões de euros), e a China, com 15,1 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros).

Os valores apresentados têm como data 31 de dezembro do ano passado, não contemplando nem os valores que ficaram suspensos ao abrigo da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), nem os juros que eventualmente poderão ser cobrados em cima do valor anunciado e revelam apenas a dívida de país a país, deixando de fora as emissões de dívida nos mercados financeiros.

Entre os países lusófonos mencionados no relatório, Angola lidera a lista dos maiores devedores, com uma dívida aos países deste Clube no valor de 1.553 milhões de dólares (1314 milhões de euros), seguido de perto por Moçambique, com 1.135 milhões de dólares (960 milhões de euros) em dívida no final do ano passado.

Mais abaixo na lista surgem Cabo Verde, com 251 milhões de dólares (212 milhões de euros), a Guiné Equatorial, com 81 milhões de dólares (68,5 milhões de euros), Guiné-Bissau (75 milhões de dólares, ou 63 milhões de euros)), Timor-Leste (31 milhões de dólares, 26 milhões de euros) e São Tomé e Príncipe, com 18 milhões de dólares, cerca de 15,2 milhões de euros, em dívida.

A questão da dívida é particularmente importante para os países africanos, que no seguimento da pandemia de covid-19 enfrentaram uma redução das receitas por via da redução da atividade económica, e um aumento da despesa pública devido à subida de gastos em saúde e apoios estatais.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que os países africanos tenham necessidades de financiamento equivalentes a 450 mil milhões de dólares (370 mil milhões de euros) até 2025, sendo necessária mais ajuda internacional, já que o continente não tem os instrumentos financeiros que os países mais desenvolvidos colocaram à disposição das suas economias.

O Banco Central Europeu, por exemplo, disponibilizou 750 mil milhões de euros em estímulos à economia da região, enquanto os Estados Unidos da América aprovaram um pacote de ajuda no valor de 2 biliões de dólares (1,65 biliões de euros), o maior de sempre, o que contrasta com a fraca capacidade financeira dos países africanos.

O FMI vai emitir 650 mil milhões de dólares, cerca de 550 mil milhões de euros, em Direitos Especiais de Saque (DES), que serão depois distribuídos pelos membros em função das quotas, o que dará 34 mil milhões de dólares (28 mil milhões de euros) para África, dos quais 23 mil milhões de dólares (19 mil milhões de euros) estão reservados para a África subsaariana.