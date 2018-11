Partilhar o artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação Imprimir o artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação Enviar por email o artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação Aumentar a fonte do artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação Diminuir a fonte do artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação Ouvir o artigo Dívida às livrarias não é das escolas, mas sim do Ministério da Educação