Dívida das empresas públicas cai 560 milhões de euros no terceiro trimestre de 2016

Segue-se o Metropolitano de Lisboa. O relatório reconhece que ambas as empresas beneficiaram com o reforço de capital feito pelo acionista.



Outras empresas aumentaram o endividamento entre julho e setembro de 2016. É o caso da Parvalorem, a empresa criada para gerir a carteira de créditos do antigo BPN, e também a Águas de Portugal.



Fazendo as contas, o valor em dívida das empresas do Estado já ultrapassa os 30 mil milhões de euros, um valor que excede o que estava orçamentado em 11 por cento.



Ou seja, as empresas públicas têm as suas dívidas superiores ao previsto no Orçamento em 3.200 milhões de euros.