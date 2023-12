Dívida de famílias, empresas e Estado desce para 805 mil ME em outubro

Deste total, 447 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 356,7 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

O endividamento do setor público caiu em 9.700 milhões de euros, devido sobretudo à amortização de obrigações do tesouro e foi sobretudo junto do setor financeiro (5.400 milhões de euros) e do exterior (3.800 milhões de euros).

O endividamento do setor público junto dos particulares e das administrações públicas diminuiu 200 milhões de euros em cada caso.

Já o endividamento do setor privado subiu 1.000 milhões de euros em setembro devido sobretudo ao endividamento das empresas privadas.

Quanto ao endividamento dos particulares, este caiu 100 milhões de euros, sobretudo junto dos bancos.