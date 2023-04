Dívida do acionista estatal moçambicano nos hidrocarbonetos atinge 2,5 mil ME

No exercício anterior de 2020, a dívida da ENH era de pouco mais de 167 mil milhões de meticais (2,3 mil milhões de euros), ou seja, abaixo do patamar alcançado no ano seguinte, indica o relatório.

O resultado líquido da empresa ultrapassou três mil milhões de meticais (42,6 milhões de euros) em 2021, o que representa um aumento em relação ao ano anterior, em que este indicador superou 982 milhões de meticais (13,9 milhões de euros).

Por outro lado, os ativos da ENH foram de pouco mais de 227 mil milhões de meticais (3,2 mil milhões de euros) em 2021 contra 216 mil milhões de meticais (pouco mais de três mil milhões de euros), em 2020.

O passivo subiu de cerca de 197 mil milhões de meticais (2,8 mil milhões de euros) para quase 208 mil milhões de meticais (2,9 mil milhões de euros), entre 2020 e 2021.

Como braço empresarial do Estado moçambicano no setor extrativo, a ENH detém participações em inúmeros projetos do setor, incluindo petrolífero, mas tem recorrido sistematicamente ao endividamento para poder entrar com capital em muitos empreendimentos, principalmente os que ainda estão na fase de investimento e desenvolvimento.