Dívida do Estado a fornecedores já é de 1.624 milhões de euros

Em Março, o governo falava em acelerar pagamentos, mas em vez disso aumentou em 64 milhões de euros a divida entre Março e Abril.



De acordo com o jornal de noticias, a dívida ascende a 1.624 milhões de euros.



Com a pandemia, os atrasos no pagamento agravaram ainda mais a tesouraria das empresas.



Para tentar aliviar esta situação, o Governo lançou um pacote de apoios .



Flexibilização do pagamento de impostos e contribuições sociais, lançamento de linhas de crédito e apoios ao lay off.