Dívida e défice públicos recuam na zona euro e UE em 2022

Na União Europeia (UE), o défice recuou de 4,7% em 2021 para 3,3% em 2022 e a dívida de 87,4% do PIB para 83,5%.

Em 2022, 22 Estados-membros apresentaram um défice público, com os mais elevados a serem registados em Itália (-8,0%), na Roménia (-6,3%), na Hungria (-6,2%) e em Malta (-5,7%), tendo outros 10 países um défice superior a 3%.

Portugal teve um défice de 0,3% face ao PIB.

Segundo o boletim do serviço estatístico da UE, cinco Estados-membros, por seu lado, apresentaram excedentes das contas públicas em relação ao PIB, com a Dinamarca (3,3%), Chipre (2,4%), Irlanda (1,7%) e Suécia (1,1%) a registarem os mais elevados.

No que respeita à dívida pública, no final de 2022, os menores rácios em função do PIB observaram-se na Estónia (18,5%), na Bulgária (22,6%), no Luxemburgo (24,7%) e na Dinamarca (29,8%), enquanto os maiores foram apresentados pela Grécia (172,6%), Itália (141,7%), Portugal (112,4%) e França (111,8%).

Treze Estados-membros tinham, em 2022, dívidas públicas com peso acima de 60% do respetivo PIB.

As regras fixadas, em 1992, no Tratado de Maastricht, estabelecem que os défices públicos devem estar abaixo dos 3% do PIB e as dívidas abaixo dos 60%.