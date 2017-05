Dívida, economia e finanças públicas afetam a notação de Moçambique

Lusa 07 Mai, 2017, 09:45 | Economia

De acordo com o relatório completo sobre o processo de manutenção dos `ratings` atuais do país, enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, a Fitch diz que, além destes aspetos, também o progresso lento nos projetos do gás e a limitada flexibilidade da política monetária condicionam a avaliação da qualidade do crédito soberano do país, que se mantém em `default`, ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, ou `lixo`, como é geralmente conhecido.

Entre os aspetos positivos da economia de Moçambique, a Fitch enumera a evolução do crescimento económico dos últimos 15 anos, acima dos pares, os vastos recursos naturais e a taxa de câmbio flexível do metical, mas estas forças são desequilibradas pelas fraquezas.

Entre elas contam-se os fracos indicadores de desenvolvimento humano, a rápida deterioração das finanças públicas, o ritmo de crescimento da dívida pública, "um dos mais elevados" do mundo, o fraco ambiente empresarial e a má gestão das contas públicas.

Na análise aos principais aspetos que influenciam a análise sobre a qualidade do crédito soberano, a Fitch sublinha a pressão sobre as finanças públicas, que resulta do crescimento mais baixo e de menos ajuda externa, com a economia a dever crescer 5% este ano e 6% em 2018.

"O rácio das receitas sobre o PIB está nos 24%, o mais baixo dos últimos 12", escrevem os analistas, notando que "as tentativas do Governo para conter a despesa em resposta à crise da dívida foram insuficientes para reduzir significativamente o défice, já que as autoridades também foram pressionadas para manter os salários e os subsídios altos mesmo com dificuldades económicas".

Também por isso o défice orçamental terá ficado nos 6,5% em 2016, havendo indicações de muitos atrasos nos pagamentos no setor público, mas o desequilíbrio nas contas públicas deverá descer para 4,5% do PIB em 2018, calcula a Fitch, argumentando com a austeridade exigida pelo FMI para recomeçar um programa de assistência financeira e com as melhorias na transparência orçamental que são reclamadas pelos outros credores e doadores internacionais.