Dívida externa líquida cai para 50% do PIB em junho e atinge valor mais baixo desde 2005

Este valor compara com a dívida de 142.700 milhões de euros registada no final de 2023, equivalente a 53,8% do PIB.

Numa nota hoje divulgada, o BdP regista ainda que a Posição de Investimento Internacional (PII) de Portugal apresentou, no primeiro semestre, o seu rácio menos negativo desde o final do primeiro semestre de 2005.

A PII de Portugal continuou negativa, mas aligeirou-se para -66,0% do PIB (-180.900 milhões de euros) no final de junho de 2024, contra -72,5% do PIB (-192.500 milhões de euros) no final de 2023.

De acordo com o banco central, para esta variação da posição de investimento internacional de Portugal contribuiu, principalmente, a variação positiva dos ativos líquidos sobre o exterior, de 4.100 milhões de euros, refletida no saldo da balança financeira do primeiro semestre de 2024.

Contribuíram ainda as variações de preço positivas, de 7.500 milhões de euros, que refletem a valorização dos ativos financeiros (4.700 milhões de euros), nomeadamente do ouro monetário (3.800 milhões de euros), e a desvalorização dos passivos (2.800 milhões de euros), maioritariamente em instrumentos de capital (1.700 milhões de euros).

A variação da PII traduziu também as variações cambiais positivas, de 800 milhões de euros, que resultaram, essencialmente, da apreciação dos ativos líquidos externos denominados em dólares americanos (900 milhões de euros).

Segundo o BdP, da redução de 6,5 pontos percentuais no rácio negativo da PII no PIB, 4,3 pontos percentuais resultaram da variação nominal da PII e 2,2 pontos percentuais do crescimento do PIB.