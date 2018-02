Dívida externa líquida sobe para 178,6 mil milhões de euros em 2017, mas recua em percentagem do PIB

Lusa21 Fev, 2018, 14:35 | Economia

Segundo o BdP, face a 2016 a dívida externa líquida aumentou 3,3 mil milhões de euros, "em grande parte" devido à "valorização da dívida portuguesa".

Apesar deste aumento nominal, a dívida externa líquida em percentagem do PIB recuou 1,7 pontos percentuais entre o final de 2016 e o final de 2017, passando de 94,6% para 92,9% do PIB, "uma vez que o aumento do PIB mais do que compensou o aumento nominal da dívida".

De acordo com os dados divulgados, no final de 2017, a Posição de Investimento Internacional (PII) de Portugal era negativa em 204,1 mil milhões de euros, valor correspondente a -106,2% do PIB, o que compara com a PII de -196,8 mil milhões de euros, totalizando -106,3% do PIB, registada no final de 2016.

Segundo o regulador bancário, as variações de preços e cambiais tiveram impactos negativos sobre a PII de -7,6 mil milhões de euros e -2,1 mil milhões de euros, respetivamente.

"No caso das variações de preços - nota - o impacto negativo sobre a PII refletiu a valorização dos títulos de dívida pública e das ações de empresas portuguesas detidas por não residentes, que aumentou o valor dos passivos externos da economia portuguesa". Já no caso das variações cambiais, "traduziu sobretudo a apreciação do euro face ao dólar".

De acordo com o BdP, as transações tiveram um contributo positivo para a evolução da PII de 3,1 mil milhões de euros.