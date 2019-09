Dívida mal parada corporativa dispara na China

Lusa06 Set, 2019, 07:18 | Economia

Segundo dados difundidos hoje pela China Chengxin International Credit Rating Co, umas das principais agências de notação financeira do país, as empresas que emitiram títulos privados falharam pagamentos num valor total recorde de 31,8 mil milhões de yuans (4 mil milhões de euros), entre janeiro e agosto deste ano.

Em comparação, no conjunto dos anos 2017 e 2018, o valor de incumprimentos fixou-se em 26,7 mil milhões de yuan.

Os emissores de títulos privados não são obrigados a divulgar as suas contas, pelo que as empresas optam primeiro por pagar os títulos públicos, quando estão sob pressão financeira, e negociar a dívida privada diretamente com os credores.

O mercado de emissão de títulos privados é uma fonte importante de financiamento para pequenas empresas não estatais e para os veículos de financiamento dos governos locais, já que são feitos através de acordos com grupos de investidores institucionais, protegendo as empresas da volatilidade do mercado.

A economia chinesa cresceu, no segundo trimestre deste ano, ao ritmo mais lento das últimas três décadas, ilustrando o impacto de uma guerra comercial com Washington, que começou no verão passado e se tem vindo a agravar, e os esforços de Pequim de passar de um crescimento rápido para um de "alta qualidade", assente nos serviços, e menos dependente do investimento público e industria.

No total, a dívida corporativa, das famílias e do Governo excede já 300% do Produto Interno Bruto chinês, representando cerca de 15% da dívida mundial, segundo um relatório publicado pelo Institute of International Finance, num número corroborado por vários analistas.