03 Jul, 2018, 08:26 / atualizado em 03 Jul, 2018, 08:28 | Economia

“O nosso objetivo é aquele que temos mantido: manter uma redução do défice, manter um saldo primário positivo e continuar a trajetória de redução da dívida, como consta do Orçamento e como consta do Programa de Estabilidade”, sustentou o chefe do Executivo socialista.



Costa recebeu na tarde de terça-feira o sucessor de Mariano Rajoy à frente do poder executivo em Espanha, que se tem desdobrado em deslocações a capitais europeias.

Antena 1



Os números do Banco de Portugal

O máximo do mês de maio, na ordem dos 250.313 milhões de euros, contrasta com os 250.296 milhões contabilizados em agosto do ano passado, a última marca histórica.



c/ Lusa

Em conferência de imprensa partilhada como o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, António Costa comentou os dados difundidos horas antes pelo Banco de Portugal, segundo os quais a dívida pública na ótica de Maastricht ascendeu em maio a nova marca histórica – 250,3 mil milhões de euros.“A trajetória da dívida é conhecida”, reagiu o primeiro-ministro, para acrescentar que espera obter em 2018 uma redução “pelo segundo ano consecutivo”.“A evolução da dívida mede-se anualmente e não pela conjuntura do mês, porque as operações são diversas ao longo de todo o ano”, propugnou em seguida.Segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, divulgado na segunda-feira, a dívida de maio espelha, relativamente aos empréstimos de abril, um acréscimo de 0,3 mil milhões de euros.A instituição liderada por Carlos Costa anota uma redução, em 1,1 mil milhões de euros, dos ativos em depósitos das administrações públicas, assim como um aumento de 1,4 mil milhões da dívida pública líquida de depósitos, face a abril, num montante de 226,3 mil milhões de euros.