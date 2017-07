Partilhar o artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP Imprimir o artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP Enviar por email o artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP Aumentar a fonte do artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP Diminuir a fonte do artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP Ouvir o artigo Dívida pública até maio cai 200 ME face a abril e fica nos 247,3 mil ME - BdP