Dívida pública aumenta mais de mil milhões de euros em agosto face a julho (BdP)

Lusa01 Out, 2019, 11:34 | Economia

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), para esta subida "contribuiu essencialmente o aumento dos títulos de dívida, por via da emissão de bilhetes do Tesouro".

Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou uma diminuição de 1,3 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando os 233,1 mil milhões de euros.