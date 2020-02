Dívida pública aumentou em 2019

O Banco de Portugal revelou que o país terminou o ano com a dívida pública a totalizar cerca de 250 mil milhões de euros.



Não se sabe ainda qual o peso da divida na economia porque os números ainda não foram divulgados.



Olhando apenas para a dívida publica em dezembro, caiu para o valor mais baixo desde início do ano.



Esta descida está relacionada com a ausência de Portugal do mercado de obrigações.