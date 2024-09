Dívida pública baixa para 275,9 mil ME em julho

Relativamente a junho, a dívida pública diminuiu 2.119 milhões de euros.

Segundo dados hoje publicados pelo banco central português, a descida registada em cadeia "refletiu sobretudo a redução dos títulos de dívida (-2.000 milhões de euros), principalmente de curto prazo".

Os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram em julho 16.800 milhões de euros, um aumento de 2.800 milhões de euros face a junho.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 4.900 milhões de euros em julho relativamente ao mês anterior, para 259.200 milhões de euros.

No final do segundo trimestre deste ano, a dívida pública totalizava 101,5% do Produto Interno Bruto (PIB), num aumento de 1,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, segundo dados divulgados em agosto pelo BdP.

O BdP volta a divulgar dados da dívida pública no dia 01 de outubro.