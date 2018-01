Dívida pública cai 2,4 mil milhões de euros em novembro face a outubro

RTP02 Jan, 2018, 11:24 / atualizado em 02 Jan, 2018, 11:59 | Economia

Esta variação, diz o BdP, "reflete essencialmente o reembolso antecipado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (2,8 mil milhões de euros)".



Ainda de acordo com nota divulgada pelo Banco de Portugal, os "ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 1,8 mil milhões de euros".



"A dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas registou, assim, um decréscimo de 0,6 mil milhões de euros em relação a outubro, totalizando 222,2 mil milhões de euros".



Em outubro, a dívida pública tinha registado uma queda ainda mais acentuada (3,8 mil milhões de euros), em grande parte devido à amortização, realizada a 16 de outubro, de uma obrigação do Tesouro a 10 anos, no valor de seis mil milhões de euros.



Em três meses, a dívida pública recuou mais de 7,5 mil milhões de euros para mínimos de janeiro.



Em relação à dívida pública em função do Produto Interno Bruto (PIB), os valores apenas são divulgados por trimestre, pelo que o último dado diz respeito a setembro, quando se fixou nos 130,9% do PIB (abaixo dos 132,1% registados no segundo trimestre, mas acima do valor no final de 2016).



Em relação ao mesmo mês de 2016, a dívida pública na ótica de Maastricht, que conta para Bruxelas, subiu em novembro para 242,8 mil milhões de euros.